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الحكومة الإثيوبية تجدد قصف تيغراي

Lebanon 24
24-10-2021 | 07:30
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أعلنت الحكومة الإثيوبية اليوم الأحد عن شنها غارتين جويتين جديدتين على إقليم تيغراي المتمرد في شمال البلاد.

وأكدت الحكومة الإثيوبية أن الغارة الأولى استهدفت موقعا في منطقة ماي تسبري في غرب الإقليم استخدمته "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" المتمردة كمركز تدريب ومستودع للمدفعية الثقيلة.

وبعد وقت قليل، أعلنت الحكومة عن شنها غارة ثانية ضربت، حسب بيانها، موقعا تابعا للمتمردين في مدينة عدوة في شمال تيغراي.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الضربتان الجديدتان أسفرتا عن وقوع إصابات أو سقوط ضحايا.

وارتفع بذلك عدد الغارات التي شنتها الحكومة الإثيوبية على تيغراي منذ مطلع الأسبوع الجاري إلى ثماني ضربات على الأقل.

وأعلنت الأمم المتحدة ووسائل إعلام ومنظمات إغاثية عن سقوط ضحايا بين المدنيين جراء هذا التصعيد. 
 
 
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