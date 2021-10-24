عربي-دولي

"الرد سيكون قاسياً".. تهديدٌ إيراني جديد لإسرائيل

Lebanon 24
24-10-2021 | 15:00
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اعتبر الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أنه "يجب على إسرائيل أن تنهمك بتأمين الأموال لإعادة إعمار الخسائر التي ستتعرض لها إثر رد إيران المدمر عليها".

وعلى حسابه في "تويتر"، قال علي شمخاني: "بدلا من تخصيص ميزانية بقيمة 1.5 مليار دولار للشرور ضد إيران، يجب على النظام الصهيوني التركيز على توفير عشرات الآلاف من المليارات من الدولارات في الميزانية لإصلاح الأضرار الناجمة عن رد إيران القاسي".
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