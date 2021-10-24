مسؤول عسكري إسرائيلي: إيران تمثل خطراً على المنطقة

اعتبر أمير لازار، مسؤول في سلاح الجو الإسرائيلي، أن "إيران تمثل خطراً على دول المنطقة"، زاعماً أن "سلاح الجو جاهز ومستعد للقتال في أي اتجاه تقرر حكومة إسرائيل ذهابه نحوه"، وفق ما ذكرت قناة "روسيا اليوم".وخلال مؤتمر صحفي في قاعدة "عوفدا" الجوية حيث تجري تدريبات العلم الأزرق بمشاركة 7 دول إلى جانب إسرائيل، قال أمير لازار: "إيران تمثل خطراً على دول المنطقة، ونرى ذلك في العراق واليمن..الدروس التي نستخلصها هي في مصلحة الدول الديمقراطية والسنية المعتدلة في المنطقة".وأضاف: "سلاح الجو الإسرائيلي جاهز ومستعد للقتال في أي اتجاه تقرر حكومة إسرائيل ذهابنا نحوه".وأكمل أمير لازار: "الإمارات العربية لم تشارك بعد في العلم الأزرق، ولكن قائد سلاح الجو الإماراتي سيزور إسرائيل هذا الأسبوع، ويصل اليوم للاطلاع على التدريبات، وهو سيقوم بذلك الثلاثاء المقبل مع 11 قائد جو آخرين من دول مختلفة".وتابع: "زيارة قائد سلاح الجو الإماراتي رمزية جدا، اتفاقات إبراهيم فتحت فرصا متنوعة في المنطقة للتعاون بين دول لم تشارك معنا في التدريبات الجوية على مدار 75 عاما، وهي بداية صداقة وتعاون دولي..لقد تدربنا مع طياري سلاح الجو الإماراتي في اليونان، ونحن نتطلع لاستضافة سلاح الجو الإماراتي هنا في إسرائيل".