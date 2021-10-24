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البابا فرنسيس يحض حكومات على وقف إعادة مهاجرين إلى ليبيا

Lebanon 24
24-10-2021 | 16:31
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حض البابا فرنسيس الأحد حكومات على الكف عن إعادة مهاجرين إلى بلدان مثل ليبيا حيث يودعون مراكز اعتقال تكثر فيها الانتهاكات، ودعاها إلى إعطاء الأولوية لإنقاذ الأشخاص الذين يعبرون البحر المتوسط.

وتأتي رسالة البابا فيما تشهد إيطاليا زيادة في وتيرة وصول المهاجرين من ليبيا، وفيما ينتقل النقاش داخل الاتحاد الأوروبي المنقسم إلى مسألة المهاجرين الساعين لدخول الحدود الشرقية للكتلة مع بيلاروس.

وقال الحبر الأعظم في رسالة مؤثرة بعد صلاة الأحد التقليدية في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان: "أعبر عن قربي من آلاف المهاجرين واللاجئين وغيرهم ممن يحتاجون إلى الحماية في ليبيا: لن أنساكم أبدًا، أسمع صراخكم وأصلّي من أجلكم".

أضاف: "يتعرض العديد من هؤلاء الرجال والنساء والأطفال لعنف لاإنساني. أطلب مرة أخرى من الجماعة الدوليّة أن تفي بوعودها بالبحث عن حلول مشتركة وملموسة ودائمة لإدارة تدفقات الهجرة في ليبيا وفي جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط" كما جاء على موقع الفاتيكان.

وقد تختفي الأنهار الجليدية في جبال الألب، ولن تظهر العواقب في جبال سويسرا فحسب ، بل في جميع أنحاء أوروبا.

وقال البابا البالغ 84 عاما إن على الحكومات أن تضع حدا لإعادة المهاجرين إلى "بلدان غير آمنة" مثل ليبيا.

وحض الحكومات على إعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح في البحر المتوسط "بواسطة أجهزة إنقاذ ونزول من السفن وضمان ظروف معيشية كريمة لهم وبدائل للاحتجاز ومسارات هجرة نظامية والحصول على إجراءات اللجوء".

ودأبت إيطاليا والاتحاد الأوروبي لسنوات على تمويل وتدريب وتجهيز خفر السواحل الليبيين على اعتراض مهاجرين متوجهين إلى أوروبا على مراكب، ومن يتم اعتراضهم يعادون إلى ليبيا ويودعون مراكز اعتقال وسط ظروف مزرية.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الأربعاء أمام البرلمان إن عدد الواصلين إلى إيطاليا عبر المتوسط تضاعف مرتين حتى الآن هذا العام وصولا إلى 50,500 مقارنة ب26 ألفا في الفترة نفسها العام الماضي.

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