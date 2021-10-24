الرئيس البرازيلي: سيتم رفع أسعار الوقود

قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إن الحكومة لن تتدخل في أي تحرك من جانب شركة النفط المملوكة للدولة "بتروبراس" لرفع أسعار الوقود في الأيام المقبلة مع ارتفاع الأسعار العالمية وضعف العملة المحلية.

وكان المستثمرون يشعرون بالقلق من أن البرازيل ستجبر "بتروبراس" على البدء في دعم الوقود لاحتواء التضخم قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بولسونارو، الذي كان يتحدث إلى الصحافيين الأحد في فعالية تم بثها مباشرة على موقع فيسبوك، قوله أيضاً أن البرازيل لن تعاني من أي نقص في الوقود مثل ما حدث أخيراً في المملكة المتحدة.

وقال بولسونارو، الذي اقترح حديثاً خصخصة بتروبراس "البعض يريدينني أن أتدخل في السعر.. لقد فعلنا ذلك في الماضي ولم تكن النتيجة جيدة".

وتعرضت الأسواق البرازيلية لخسائر في الأسبوع الماضي بسبب المخاوف من أن يزيد بولسونارو الإنفاق الاجتماعي ويتسبب في زيادة التضخم في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.

وستحطم خططه لتعزيز الإنفاق على الرعاية الاجتماعية قاعدة مالية رئيسية تعتبر ضرورية للحفاظ على ثقة المستثمرين في البلاد.

وفي حين أن العديد من البرازيليين سيستفيدون بشكل واضح من المساعدة الإضافية بسبب الوباء، فإن خطة الإنفاق تخاطر بتحقيق نتائج عكسية من خلال تعميق زيادة التضخم الذي سيؤدي إلى إضعاف التعافي الاقتصادي الضعيف للبلاد.

