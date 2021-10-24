قصف يستهدف موقعين لقوات النظام وحلفائه في القنيطرة

أعلنت المرصد السوري لحقوق الإنسان، ليل الأحد الاثنين، أن طائرة استهدفت بصاروخين مركزين عسكريين تابعين لقوات النظام السوري وحلفائه في محافظة القنيطرة جنوب غربي البلاد.وذكر المرصد أن القصف الذي وقع عند أطراف مدينة البعث وقرية الكروم في المحافظة، تسبب بخسائر مادية، وأنه لم ترد معلومات حتى اللحظة عن وقوع خسائر بشرية.وأشار المرصد إلى أن الطائرة "إسرائيلية"، في حين لم تصدر إسرائيل أي تعليق رسمي.