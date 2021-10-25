عربي-دولي

مفوضية الانتخابات العراقية تحدد موعد الفرز اليدوي في الطعون المقدمة

Lebanon 24
25-10-2021 | 00:30
A-
A+
Doc-P-878769-637707428319204766.jpg
Doc-P-878769-637707428319204766.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، الأحد، أنها ستبدأ إجراءات العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون فيها يوم الأربعاء، وفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع". 

وأشارت المفوضية في بيانها إلى أنها "ستبدأ بإجراءات العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون فيها اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 27 تشرين الأول (أكتوبر)".

وكان مجلس المفوضين، أوصى في وقت سابق الأحد، برد 461 طعناً وإعادة عد وفرز 297 محطة انتخابية.
وقالت المفوضية إنها "مستمرة بدراسة الطعون المقدمة إليها، حيث تم تدقيقها من قبل القسم المعني"، مبينة أنه "بناء على ذلك جرى عرض 483 طعنا على مجلس المفوضين اليوم الأحد".

وأضافت أنه "بعد استكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة في ضوء الأدلة والتوصية المرفوعة، أوصى المجلس برد 461 طعنا لأسباب مختلفة أهمها خلو الطعن من الدليل أو مخالفته لأحكام المادة 38/ أولاً من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي النافذ. 

وأوضحت أنه في الطعون التي تم ردها لم يحدد يقم الطاعن المحطة أو المركز الذي يطعن بنتائجه فضلاً عن مطالبته بفتح جميع محطات الدائرة الانتخابية أو لثبوت تطابق النتائج المعلنة"، مشيرة إلى أن "هذه الطعون سترسل مع التوصية إلى الهيئة القضائية للانتخابات للبت فيها وفقا للقانون".

وأكدت أن المجلس وافق على إعادة العد والفرز اليدوي في 297 محطة انتخابية بناء "على 22 طعنا توزعت على المحافظات كل من ديالى ونينوى وميسان وكربلاء وكركوك وذي قار والأنبار والقادسية وصلاح الدين والمثنى والبصرة وبغداد وبابل، كونها جاءت مدعمة بالأدلة".

وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، في تصريح للوكالة إن "المباشرة بالعد والفرز تعتمد على إكمال عملية المحطات، لأنه لا يمكن المباشرة بها دون اكتمال جميع الإجراءات"، لافتاً إلى أن "الموعد القانوني للمصادقة على نتائج الانتخابات، هو بعد إنهاء عملية الطعون بتفاصيلها كافة".

 
المصدر: الجرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:21 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:30 | 2021-10-25
06:00 | 2021-10-25
05:59 | 2021-10-25
05:30 | 2021-10-25
05:00 | 2021-10-25
04:43 | 2021-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website