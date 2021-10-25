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السودان.. "اعتقال" المستشار الإعلامي لحمدوك و"تجمع المهنيين" يدعو للتظاهر

Lebanon 24
25-10-2021 | 02:00
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نقلت وكالة رويترز عن مصادر من أسرة المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة الانتقالية في السودان، في وقت مبكر الاثنين، أن قوات من الجيش اقتحمت منزل المستشار، فيصل محمد صالح، وقامت باعتقاله، في حين دعا تجمع المهنيين السودانيين للخروج إلى المظاهرات بعد ورود أنباء عن اعتقالات بحق مسؤولين في الحكومة الانتقالية.

ونقلت قناة "الحدث" عن مصادر عسكرية سودانية أنباء اعتقال أربعة وزراء في الحكومة الانتقالية، بالإضافة إلى مدني من المجلس الانتقالي. 

من جهته، دعا "تجمع المهنيين السودانيين" في بيان عبر فيسبوك "الشعب السوداني وقواه الثورية" إلى الخروج للتظاهر في الشوارع. 

وذكر في بيانه "تتوارد الأنباء عن تحرك عسكري يهدف للاستيلاء على السلطة، وهو ما يعني عودتنا للحلقة الشريرة من حكم التسلط والقمع والإرهاب، وتقويض ما انتزعه شعبنا عبر نضالاته وتضحياته في ثورة ديسمبر المجيدة". 

وأضاف "نتوجه بندائنا لجماهير الشعب السوداني وقواه الثورية ولجان المقاومة في الأحياء بكل المدن والقرى والفرقان، للخروج للشوارع واحتلالها تماماً، والتجهيز لمقاومة أي انقلاب عسكري بغض النظر عن القوى التي تقف خلفه". 
المصدر: الحرة
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