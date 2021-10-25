عربي-دولي

الرئيس الصيني يدعو إلى تعاون عالمي بشأن الإرهاب وتغير المناخ

Lebanon 24
25-10-2021 | 04:00
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صرح الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الاثنين، بأنه يجب على بلدان العالم التمسك بالتعاون والشفافية وكذلك مكافحة الحمائية وكل أنواع الهيمنة ولعبة صفرية المحصلة.

ونقلت قناة "CCTV" الصينية عن تصريح شي جين بينغ أدلى به أثناء خطابه في اجتماع خاص بمناسبة الذكرى الخمسين لعودة الصين إلى الأمم المتحدة في بكين، أن "التغييرات غير المسبوقة في العالم خلال القرون تستمر في التقدم في الوقت الحاضر".

وأضاف: "يجب أن نتمسك بالاتجاه التاريخي والتعاون وتجنب دخول المواجهة ونتمسك بالشفافية والانفتاح ومبدأ الفائدة المتبادلة بدلا من لعبة صفرية المحصلة".

وتابع: "يجب أن نعارض بشدة أي أشكال من الهيمنة وسياسة القوة والأحادية والحمائية".
المصدر: روسيا اليوم
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