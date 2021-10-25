في الإقامة الجبرية.. حمدوك يطالب السودانيين الدفاع عن ثورتهم

قال مكتب رئيس الوزراء السوداني إنه تم وضع رئيس الحكومة عبد الله حمدوك تحت الإقامة الجبرية، وفق ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية".





وقالت وزارة الإعلام السودانية إن قوة من الجيش اقتادت حمدوك "إلى مكان مجهول، حيث وضعته قيد الإقامة الجبرية، وذلك بعد رفضه تأييد التحركات الأخيرة.



وكانت العاصمة السودانية الخرطوم شهدت في ساعات الصباح الباكر انتشاراً عسكرياً كثيفاً، بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت شخصيات سياسية وزعامات حزبية سودانية.



وأفادت "سكاي نيوز عربية" بأنّ قوة عسكرية، تتشكل من عدة أفرع عسكرية، اعتقلت عدداً من الوزراء في حكومة حمدوك، من بينهم وزير الإعلام حمزة بلول ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ ووزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، بالإضافة إلى شخصيات سياسية وحزبية وأعضاء مدنيين في المجلس السيادي.



وأفادت أسرة المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء بأن قوة عسكرية اعتقلت المستشار فيصل محمد صالح بعد اقتحام منزله. وفي بيان صدر لاحقا، طالب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الله حمدوك من السودانيين "التمسك بالسلمية واحتلال الشوارع للدفاع عن ثورتهم".وقالت وزارة الإعلام السودانية إن قوة من الجيش اقتادت حمدوك "إلى مكان مجهول، حيث وضعته قيد الإقامة الجبرية، وذلك بعد رفضه تأييد التحركات الأخيرة.وكانت العاصمة السودانية الخرطوم شهدت في ساعات الصباح الباكر انتشاراً عسكرياً كثيفاً، بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت شخصيات سياسية وزعامات حزبية سودانية.وأفادت "سكاي نيوز عربية" بأنّ قوة عسكرية، تتشكل من عدة أفرع عسكرية، اعتقلت عدداً من الوزراء في حكومة حمدوك، من بينهم وزير الإعلام حمزة بلول ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ ووزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، بالإضافة إلى شخصيات سياسية وحزبية وأعضاء مدنيين في المجلس السيادي.وأفادت أسرة المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء بأن قوة عسكرية اعتقلت المستشار فيصل محمد صالح بعد اقتحام منزله.

كذلك، أكدت "سكاي نيوز عربية" أيضاً اعتقال أمين سر حزب البعث العربي الاشتراكي علي الريح السنهوري.



من جهتها، قالت وزارة الإعلام السودانية إنه تم "اعتقال أعضاء بمجلس السيادة الانتقالي من المكون المدني"، مشيرة إلى أنّه تمّ "اعتقال عدد من وزراء الحكومة الانتقالية بواسطة قوات عسكرية مشتركة".



وأفادت المعلومات أيضاً عن ورود أنباء تتحدث عن إغلاق طرق وجسور في الخرطوم، كما تم فصل المناطق الرئيسية في العاصمة السودانية عن بعضها البعض.