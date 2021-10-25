الأمم المتحدة: المستوطنات الإسرائيلية "غير قانونية" وعقبة أمام السلام

أدانت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إعلان الحكومة الإسرائيلية بناء 1300 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات الإسرائيلية الواقعة بالضفة الغربية المحتلة.وقال المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، في بيان: "نعرب عن القلق إزاء إعلان السلطات الإسرائيلية، عن مناقصات لبناء أكثر من 1300 وحدة استيطانية في الضفة".وأعرب وينسلاند عن قلقه البالغ من "استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".