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مسؤول إسرائيلي يعترف: قصف "برج الجلاء" في غزة كان خطأ فادحاً

Lebanon 24
25-10-2021 | 14:00
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انتقد القائد السابق للمنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي الذي حقق في الجوانب المعرفية لعملية "حارس الأسوار"، خطوات الجيش بشدة، وأكد أن قصف "برج الجلاء" في غزة كان خطأ فادحاً، وفق ما ذكرت قناة "روسيا اليوم". 

وكشف لواء الاحتياط نيتسان آلون في مؤتمر لمعهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب عن نتائج التحقيق الذي شارك في إجرائه حول نتائج قصف البرج سواء الدبلوماسية أو ما تخص الرأي العام العالمي.

وقال آلون: "كان الهجوم على مكاتب أسوشيتد برس من وجهة نظري خطأ.. فلم يكن الإنجاز العملياتي متناسبا تماما مع الضرر الدبلوماسي أو على مستوى الرأي العام الذي أحدثه هذا الهجوم".

وفي 15 أيار الماضي، أطلقت مقاتلات إسرائيلية خلال المواجهات مع الفصائل الفلسطينية 4 صواريخ على برج الجلاء في حي الرمال بمدينة غزة، بعد إمهال قاطنيه 10 دقائق لإخلائه، مما أدى إلى تدميره بالكامل.


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