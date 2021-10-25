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كورونا سينتهي بهذه الحالة فقط.. الصحة العالمية تكشف

Lebanon 24
25-10-2021 | 23:00
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كتبت "العربية": مع اقتراب ذكراه السنوية الثانية، اعتبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن وباء كوفيد-19 سينتهي عندما يختار العالم القضاء عليه، مشيراً إلى أن هذا الأمر في متناول اليد في ظل توافر كل الأدوات لمكافحة الفيروس، ومجدداً دعوته إلى توزيع أكثر إنصافا للقاحات.

 

وفي التفاصيل، اعتبر المسؤول الأممي في مؤتمر ببرلين، أمس الأحد، أن الوباء سينتهي عندما يختار العالم القضاء عليه، مؤكداً أن الأمر في متناول أيدينا، ولدينا كل الأدوات التي نحتاج إليها.

 

كما أعرب عن أسفه لأن العالم لم يستخدم هذه الأدوات بحكمة حتى الآن، مؤكدا أن الوباء لم ينته بعد في ظل تسجيل نحو 50 ألف وفاة أسبوعيا حول العالم، وفق تعبيره.

 

وجاءت التصريحات في افتتاح "قمة الصحة العالمية"، وهو حدث سنوي يجمع بين مهنيين وسياسيين في برلين.

 

معضلة تكديس اللقاحات

كما حددت المنظمة هدفا لتحصين 40% من سكان كل بلد بحلول نهاية العام و70% بحلول منتصف عام 2022. فيما أبدى تيدروس أسفه باستمرار لتكديس الدول الغنية اللقاحات المضادة لكوفيد.

 

وتابع أن الهدف قابل للتحقيق في حال فقط قامت الدول والشركات التي تتحكم في التزويد بترجمة تصريحاتها إلى أفعال، بحسب ما قال.

 

وأردف أن على البلدان التي وصلت بالفعل إلى هدف 40%، وبينها جميع دول مجموعة العشرين، أن تفسح المجال لتسليم اللقاحات إلى آلية كوفاكس الدولية والصندوق الإفريقي لاقتناء اللقاحات الذي أنشأه الاتحاد الإفريقي.

 

أما بالنسبة لمصنعي اللقاحات، فرأى أن عليهم تشارك المعرفة والتكنولوجيا والتراخيص، فضلا عن التنازل عن حقوق الملكية الفكرية.

 

الأمم المتحدة آسفة..

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كان اعتبر في رسالة فيديو مسجلة أن انتصار اللقاحات التي تم تطويرها وتقديمها إلى السوق في وقت قياسي، أحبط بسبب مأساة التوزيع غير المتكافئ.

 

وأعرب عن أسفه قائلا إن "النزعة القومية وتخزين اللقاحات يعرضاننا جميعا للخطر".

 

المصدر: العربية
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