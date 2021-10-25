عربي-دولي

"العفو الدولية" تغلق مكاتبها في هونغ كونغ بسبب قانون الأمن القومي الصيني

Lebanon 24
25-10-2021 | 14:30
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أعلنت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، أنها ستغلق مكاتبها في هونغ كونغ جراء التهديد الذي يمثله قانون الأمن القومي المفروض من بكين على المدينة بالنسبة لموظفيها.

وقالت رئيسة مجلس إدارة منظمة العفو، أنولا ميا سينغ بايس، في بيان: "دفع قانون الأمن القومي في هونغ كونغ إلى اتخاذ هذا القرار، بكل أسف، إذ جعل عمل المنظمات الحقوقية بحرية في هونغ كونغ ومن دون خوف من التعرض لعمليات انتقامية خطيرة من قبل الحكومة أمرا مستحيلا فعليا".

يذكر أن بكين كانت قد فرضت قانون الأمن القومي في 30 حزيران من العام الماضي رداً على الاحتجاجات واسعة النطاق المناهضة للحكومة في عام 2019 والتي عصفت بالمدينة.

ويهدف القانون إلى معاقبة التخريب والانفصال والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية.
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