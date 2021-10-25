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عربي-دولي
طهران: نتابع قضية اللاجئين الإيرانيين العالقين بين بيلاروس وليتوانيا
Lebanon 24
25-10-2021
|
18:00
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها تتابع مصير عدد من اللاجئين الإيرانيين العالقين في المنطقة الحدودية بين بيلاروس وليتوانيا.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أن وفدا من السفارة توجه للمنطقة الحدودية لمتابعة الامور واتخاذ التمهيدات اللازمة من أجل إعادة اللاجئين الإيرانيين العالقين في المنطقة الحدودية من خلال التواصل مع حرس الحدود البيلاروسي. وأضاف أن السفارة الإيرانية أبلغت السلطات البيلاروسية بقلق طهران حول مصير مواطنيها.
وقال: "نحن متأكدون أن حكومة بيلاروس وفي إطار العلاقات الودية بين طهران ومينسك سوف تتعاون بصورة كافية لحل مشكلة هؤلاء الإيرانيين، ونحن نتابع الموضوع بجدية حتى معالجة مشكلة المواطنين".
يذكر أن 13 لاجئا إيرانيا علقوا في المنطقة الحدودية بين بيلاروس وليتوانيا وبحسب أقوال عائلاتهم يعانون من البرد وظروف قاسية في إحدى غابات بيلاروس.
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