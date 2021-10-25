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عربي-دولي
رئيس الاتحاد الإفريقي: لإطلاق سراح القادة السياسيين في السودان
Lebanon 24
25-10-2021
|
16:00
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دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، إلى إطلاق سراح القادة السياسيين في السودان واستئناف الحوار.
وحث موسى فقي محمد على "احترام حقوق الإنسان"، مشدداً على أنه "يجب استئناف المحادثات بين الجيش والجناح المدني للحكومة الانتقالية".
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، أكّد "مضي القوات المسلحة في إكمال التحول الديمقراطي، حتى تسليم قيادة الدولة لحكومة مدنية منتخبة".
وأعلن البرهان خلال مؤتمر صحفي، عن حل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وإقالة حكام الولايات، لافتا إلى أن مديري العموم في الوزارات والولايات سيتولون تسيير الأعمال.
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