ماكرون يندد بتحرك الجيش ضد الحكومة السودانية

ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين بمحاولة الانقلاب في السودان ودعا إلى الإفراج فورا عن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، وأعضاء الحكومة المدنيين.وعلى حسابه في "تويتر"، قال ماكرون: "تدين فرنسا بأشد العبارات محاولة الانقلاب في السودان".وأضاف: "نعبر عن دعمنا للحكومة الانتقالية السودانية، وندعو إلى الإفراج الفوري واحترام نزاهة رئيس الوزراء والقادة المدنيين".