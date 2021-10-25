تركيا: نتابع بقلق عميق الأنباء المتعلقة بـ"محاولة الانقلاب" في السودان

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، أنها "تتابع بقلق عميق الأنباء المتعلقة بمحاولة الانقلاب في السودان".وفي بيان لها، قالت الخارجية التركية: "نشعر بقلق بالغ إزاء الأنباء المتعلقة بمحاولة الانقلاب في السودان في 25 أكتوب2021".وأضافت: "نؤكد على توقعاتنا القوية بأن تلتزم جميع الأطراف في السودان بالالتزامات الواردة في إطار الإعلان الدستوري والامتناع عن تعطيل العملية الانتقالية".