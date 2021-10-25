عربي-دولي

تركيا: نتابع بقلق عميق الأنباء المتعلقة بـ"محاولة الانقلاب" في السودان

Lebanon 24
25-10-2021 | 17:30
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أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، أنها "تتابع بقلق عميق الأنباء المتعلقة بمحاولة الانقلاب في السودان".

وفي بيان لها، قالت الخارجية التركية: "نشعر بقلق بالغ إزاء الأنباء المتعلقة بمحاولة الانقلاب في السودان في 25 أكتوب2021".

وأضافت: "نؤكد على توقعاتنا القوية بأن تلتزم جميع الأطراف في السودان بالالتزامات الواردة في إطار الإعلان الدستوري والامتناع عن تعطيل العملية الانتقالية".
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