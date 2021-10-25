السيسي يعلن إلغاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، "إلغاء حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ سنوات"، مشيرا إلى أن ذلك جاء بعد الوصول إلى "الأمن والاستقرار".



وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر حسابه على فيسبوك: إن "مصر باتت بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة"، مؤكدا انه قرر، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".