أزمة "كافالا".. الخارجية الأميركية تؤكد حرصها على "سيادة القانون" في تركيا

أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، التزامها نحو "سيادة القانون" في تركيا، بعد أن لوح الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بطرد عشرة سفراء، من بينهم السفير الأميركي.وكان سفراء الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنروج والسويد، قد أصدروا، في 18تشرين الاول، بيانا مشتركا دعوا فيه للإفراج عن الناشط الناشط المدني، عثمان كافالا.والخميس الماضي، أكد إردوغان، أنه أصدر تعليمات لوزير خارجيته بإعلان سفراء الدول العشرة بأنهم "غير مرغوب فيهم".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في إفادته الصحفية، الاثنين، إن "ما أعلناه في البيان المنشور في 18 تشرين الاول كان متوافقا مع الفقرة 41 من اتفاقية فيينا، نركز على التزامنا نحو الحث سيادة القانون والترويج لاحترام حقوق الإنسان حول العالم، هذا الالتزام لن يتزعزع، نحن ملتزمون بالتواصل مع تركيا".وأكد برايس أن الإدارة الأميركية ملتزمة بالحوار مع حلفائها وأن هذا الأمر لن يكون مختلفا فيما يخص تركيا، التي تعتبر حليفا ضمن حلف شمال الأطلسي "ناتو".وأكد برايس أن السفارة الأميركية تتواصل مع المسؤولين الأتراك ونظرائهم في واشنطن، رافضا الإفصاح عن المزيد من التفاصيل حول طبيعة تلك النقاشات.وأشار برايس إلى أن تصريحات إردوغان "تم توضيحها" وأن السفير الأميركي لدى أنقرة، ديفيد ساترفيلد، موجود حاليا في تركيا.وتخلى إردوغان، الاثنين، عن قراره طرد عشرة سفراء غربيين دعوا للإفراج عن كافالا المسجون منذ أربع سنوات بدون صدور إدانة في حقه، مجنّباً بلاده عزلة دبلوماسية وضعف اقتصادي.وقال الرئيس التركي بعد جلسة طويلة لحكومته، إن السفراء "تراجعوا" عن موقفهم وسيكونون "أكثر حذرا في المستقبل"، متراجعا بدوره عن تنفيذ قرار بطردهم من البلاد.لم يُكشف عن مضمون الجلسة لكن بحسب مراقبين، يُرجّح أنه تلقى تحذيراً من العواقب الكارثية لأزمة جديدة مع الدول الغربية.وفي بيانهم مشترك، طالب السفراء بـ"تسوية عادلة وسريعة لقضية" كافالا.ووصف إردوغان هذا البيان الاثنين بأنه "ازدراء" استهدف "السلطة القضائية المستقلة" في تركيا، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.وأكدت معظم السفارات المعنية في بيانات الاثنين على موقع تويتر على "احترام اتفاقية فيينا والمادة 41 منها" التي تضع إطارا للعلاقات الدبلوماسية وتحظر أي تدخل في الشؤون الداخلية للبلد المضيف.و"رحب" الرئيس التركي بالبيان، حسب ما أوردت وكالة أنباء الأناضول الرسمية نقلا عن "مصادر في الرئاسة"، تزامنا مع عقد الحكومة اجتماعا.وسرعان ما قادت إشارات التهدئة إلى ارتفاع سعر صرف الليرة الذي كان قد سجّل صباحا تراجعا جديدا.وأثر التهديد الاقتصادي، الذي بدأ الخميس وتكرر السبت، على سعر صرف الليرة مع تسجيلها أدنى مستوى لها على الإطلاق صباح الإثنين، عند أكثر من 9,80 ليرة للدولار عند افتتاح التداول قبل أن يستقر في حدود 9,73، أي بانخفاض قدره 1,3 بالمئة مقابل الدولار.ويتهم كافالا، رجل الأعمال والناشط الخيري الذي صار عدوا لدودا للسلطة، بالسعي لزعزعة استقرار تركيا.وعثمان كافالا (64 عاما) وراء القضبان منذ عام 2017 بدون إدانته، ويواجه عددا من التهم على خلفية احتجاجات جيزي عام 2013 ومحاولة الانقلاب عام 2016.ورغم أنه ليس مشهورا على الصعيد الدولي، أصبح كافالا في أعين مسانديه رمزا لحملة القمع الشاملة التي شنها الرئيس التركي بعد المحاولة الانقلابية.وفي حديث لفرانس برس من زنزانته، الأسبوع الماضي، قال كافالا إنه شعر كأنه أداة في محاولات إردوغان تصوير المعارضة الداخلية لحكمه منذ قرابة عقدين على أنها مؤامرة خارجية.