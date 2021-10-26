عربي-دولي

رعبٌ داخل "مول" أميركي.. إطلاق نار يطال عدداً من الأشخاص

Lebanon 24
26-10-2021 | 10:00
A-
A+
Doc-P-879228-637708361930984371.jpg
Doc-P-879228-637708361930984371.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت السلطات الأميركية أن شخصين قتلا وأصيب 4 آخرون، بينهم ضابط شرطة، في إطلاق نار بمركز تسوق في مدينة بويزي بولاية إيداهو انتهى باحتجاز المشتبه به الوحيد.

ووفقاً لشبكة "سكاي نيوز عربية"، فإن تفاصيل الحادث غير واضحة، لكن رايان لي قائد شرطة بويزي أبلغ الصحفيين في إفادة بأن الشرطة تحركت بناء على تقارير عن إطلاق نار في مركز تسوق تاون سكوير بعد قليل من الثانية مساء بالتوقيت المحلي الاثنين.

وأضاف لي أنه لدى وصول الضباط إلى مكان الحادث "واجهوا فردا تتماشى أوصافه مع أوصاف المشتبه به"، مما أدى إلى تبادل إطلاق نار خلف مصابا من الشرطة لينتهي الأمر باعتقال المهاجم.

وقال لي: "نعتقد بأنه لم يكن هناك سوى مطلق واحد للرصاص ولا يوجد تهديد للمنطقة حاليا".

ولم تقدم السلطات معلومات عن المشتبه به ولم تحدد هوية أي من الضحايا، ورفض قائد الشرطة كذلك كشف ملابسات إطلاق النار، قائلا: "لا يسعنا في واقع الأمر الحديث عن أي دافع وراء الحادث في هذا التوقيت".

قال متسوق يدعى جوي بيرنال لصحيفة إيداهو ستيتسمان إنه كان في منطقة الطعام بمركز التسوق عندما سمع دوي 5 إلى 6 طلقات، وإن عناصر الأمن اقتادوه بعيدا عن مدخل المركز التجاري قبل وصول الشرطة.

ويقع مركز تسوق تاون سكوير عند الحافة الغربية لبويزي، عاصمة ولاية إيداهو وأكثر مناطقها سكانا، إذ يقطنها نحو 250 ألف نسمة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:30 | 2021-10-26
14:00 | 2021-10-26
13:00 | 2021-10-26
12:30 | 2021-10-26
12:00 | 2021-10-26
12:00 | 2021-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website