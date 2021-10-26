عربي-دولي

وزير الخارجية الصيني يدعو لرفع العقوبات عن أفغانستان

Lebanon 24
26-10-2021 | 07:00
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دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي الولايات المتحدة والدول الغربية لرفع العقوبات المفروضة على أفغانستان.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الصينية ونشر على موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء، أن وانغ يي أشار أثناء لقائه مع عبد الغني برادر الذي عينته حركة طالبان لمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء الأفغاني المؤقت، في العاصمة القطرية الدوحة، إلى أن "الصين تعير اهتماما كبيرا للصعوبات الإنسانية التي تواجهها أفغانستان في الوقت الراهن وتدعو الولايات المتحدة والدول الغربية بإلحاح لرفع العقوبات".

وأضاف الوزير أنه يجب على الطرفين أن يتخذا موقفاً براغماتياً وعقلانياً في اتصالاتها مع حركة طالبان من أجل مساعدة هذا البلد في الوقوف على طريقة التنمية المواتية.

وتابع: "الصين جاهزة وفق إمكانياتها لمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني والتعاون مع المجتمع الدولي لمساعدة الشعب الأفغاني في التغلب على الصعوبات المؤقتة وتحقيق إعادة الإعمار الاقتصادية والتنمية الذاتية".

وشدد الوزير الصيني أن الجانب الصيني لم يتدخل سابقا في الشؤون الداخلية الأفغانية ولم يسع للاستفادة منها أو إنشاء منطقة نفوذها فيها، مؤكدا أن بكين تدعم جهود الشعب الأفغاني للاستقرار وإعادة الإعمار.

وأفادت وزارة الخارجية الصينية، أمس الاثنين، بأن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، سيقوم في الـ25 والـ26 من الشهر الجاري بزيارة رسمية إلى قطر حيث سيلتقي ممثلي حركة طالبان.

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