تطويق أردوغان أم إعادة العلمنة إلى تركيا؟

ليس من قبيل الصدفة ان يثير الرئيس التركي عاصفة سياسية لمجرد مطالبة عدد من السفراء الإفراج عن المعارض التركي عثمان كافالا ، فالقضية من منظور داخلي تتجاوز انتهاك حقوق الإنسان نظرا لرمزية كافالا كناشط سياسي يدافع عن قيم العلمنة بوجه رؤية حزب العدالة والتنمية العودة لقيم الأجداد ،كما التوسع وفرض زعامة عالمية على اسس إسلامية تعيد مجد الخلافة بشكل من الأشكال.من منظور استراتيجي، ليس من مصلحة أوروبا بالدرجة الأولى قيام عملاق إسلامي يقوم على اسس تاريخية متجذرة وطاقة بشرية هائلة على أجزاء من اراضيها، خصوصا وان حكم اردوغان طوال 16 عاما قرن التنمية البشرية بالتكامل الاقتصادية وحقق قفزات نوعية اتاحت ظروف المحيط، من حروب العراق المتكررة إلى الربيع العربي وتوسع إيران، ان يجسد في مشروع تركيا الجديدة زعامة إسلامية تعيد المجد للإمبراطورية العثمانية.تعارض الأهداف الاستراتيجية كما تناقض المصالح، أفضى إلى حرب صامتة مع الغرب سواء الاوروبي او الأميركي بحكم عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي ولو صوريا، إذ ما عاد يمكن كتم أصوات المعارك الدائرة في الداخل وخارج الحدود والتي تهدف عمليا إلى تطويق اردوغان بالازمات السياسية والاقتصادية في الداخل كما الحد من التوسع خارج الحدود والذي بات يمتد من عمق ادغال أفريقيا إلى سهول اسيا حتى سواحل القرم في روسيا.على الصعيد الداخلي، تنبه "حزب العدالة والتنمية" إلى عمق المأزق الداخلي مع سقوط بلديات المدن الكبرى في أيدي منافسيه بكونها إنذارا انتخابيا مبكرا بأن شعبية اردوغان وصورته ما عادت عوامل جذابة، خصوصا ان جيل الشباب التركي بات يضيق ذرعا من نزع قيم العلمنة والتحرر التي غرسها اتاتورك مع قيام الجمهورية، وهذه عوامل تدعو إلى القلق وتستلزم التحضير المبكر لحملة انتخابية شرسة في العام 2023 والتي تتزامن مع انقضاء معاهدة لوزان وفك القيود الاقتصادية.