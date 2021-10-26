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هجوم سيبراني يُعطل محطات الوقود... ماذا يجري في إيران؟

Lebanon 24
26-10-2021 | 10:30
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أكد التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن تعطل محطات الوقود في أنحاء البلاد جاء بسبب هجوم سيبراني، موضحا أن السلطات اقتربت من إنهاء الخلل والسماح للمواطنين بالتزود بالوقود.

ونقل تلفزيون "العالم" الرسمي، عن مصدر وصفه بالمطلع، قوله: "ما حصل في محطات الوقود كان بسبب هجوم سيبراني".

وكشف التلفزيون الرسمي في وقت سابق أن محطات الوقود في إيران تعطلت "بسبب خلل تقني في بطاقات التعبئة"، موضحا في وقت لاحق أن "الخلل يشرف على نهايته وبإمكان المواطنين التوجه إلى المحطات للتزود بالوقود".
المصدر: سبوتنيك
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