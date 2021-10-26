تحت عنوان: "السودان.. البرهان يتحدث عن ملابسات السيطرة على الحكم ويكشف مصير حمدوك" نشرت قناة "الحرة" تقريراً أشارت فيه الى أنّه بعد يوم من استيلاء العسكر على السلطة في السودان، قال قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في منزله، ويواصل حياته الطبيعية، "لكن تقرر إبعاده حفاظا على سلامته".

وكان البرهان أعلن، الاثنين، الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة، وحل مجلس السيادة الذي كان يترأسه والحكومة برئاسة عبدالله حمدوك وغيرها من المؤسسات التي كان يفترض أن تؤمن مسارا ديمقراطيا نحو الانتخابات والحكم المدني.وندد مكتب حمدوك وتجمعات مطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين ودول ومنظمات دولية بـ"الانقلاب" الذي اعتقل خلاله عسكريون حمدوك ومعظم وزرائه والأعضاء المدنيين في مجلس السيادة.وأوضح البرهان أنه دعم المبادرة الأخيرة لحمدوك، لكنه تم تم اختطافها من جانب مجموعة صغيرة، على حد قوله.وتابع: "لم نقم بانقلاب، بل نحاول تصحيح مسار الانتقال".وفي مؤتمر صحفي من الخرطوم، قال البرهان إنه تمت الموافقة على مبادرة رئيس الوزراء حمدوك عدة مرات وإن قوى الحرية والتغيير رفضت المشاركة، مشيرا إلى أن عدم الثقة بين الأطراف الانتقالية وقع بعد توقيع اتفاق السلام في جوبا.وقال البرهان إن المكون العسكري قدم 3 خيارات لحل الأزمة إلى حمدوك الذي ناقش معه توسعة المشاركة السياسية حتى الليلة الأخيرة قبل الأحداث.وأضاف "شعرنا بوجود عداء واستهداف تجاه القوات المسلحة، وخلال الأسبوع الأخير كان هناك تحريض ضد الجيش".وتابع "المخاطر التي شهدناها في الأسبوع الماضي كان من الممكن أن تقود البلاد إلى حرب أهلية"، مشيرا إلى أن القوات المسلحة، التي قدمت كل ما يمكن أن تتنازل عنه لتحقيق أحلام الشعب السوداني.وعن وضع حمدوك، تعهد قائد الجيش السوداني بأن حمدوك سيعود إلى منزله "متى استقرت الأمور وزالت المخاوف".يأتي ذلك فيما يواصل سودانيون مناهضون للعسكر، الثلاثاء، احتجاجهم على سيطرة العسكريين على السلطة وإخراجهم شركاءهم المدنيين من الحكم، بعدما قُتل أربعة أشخاص وأصيب أكثر من ثمانين بجروح في الخرطوم برصاص الجيش خلال تظاهرات مناهضة لخطوته.