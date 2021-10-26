عربي-دولي

نقل وزيرة الصحة في هذه الدولة العربية إلى المستشفى إثر إصابتها بأزمة قلبية

Lebanon 24
26-10-2021 | 11:30
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أفادت وسائل إعلام مصرية تعرض وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، لأزمة قلبية حادة نقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبحسب موقع "مصراوي": "أجرت الوزيرة قسطرة علاجية وتخضع للعلاج في الرعاية المركزة في إحدى المستشفيات".

ونقل موقع "الشروق" عن مصادر في وزارة الصحة أكدت على أن الوزيرة تلقت العلاج المناسب، وحاليا "حالتها مستقرة".

ولم تصدر وزارة الصحة المصرية أي بيانات بشأن نقل الوزيرة إلى المستشفى أو تعرضها لوعكة صحية. 
المصدر: روسيا اليوم
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