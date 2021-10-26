عربي-دولي

مدمرة روسية في الساحل الإفريقي تنقذ سفينة تجارية من هجوم

Lebanon 24
26-10-2021 | 12:30
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صدّت مدمرة تابعة للبحرية الروسية هجوماً شنه قراصنة على سفينة للحاويات بالقرب من الساحل الغربي لإفريقيا، حسب ما أعلنته اليوم الثلاثاء وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة في بيان إن المدمرة "نائب الأدميرال كولاكوف" تلقت إشارة استغاثة من حاملة الحاويات "لوتشيا" المسجلة في بنما وهي في طريقها من توغو إلى الكاميرون أمس الاثنين.

وعندها، أرسلت المدمرة الروسية وحدة من مشاة البحرية بطائرة هليكوبتر إلى حاملة الحاويات.

وفر القراصنة على الفور، مما سمح للجنود الروس بتحرير طاقم السفينة، بحسب بيان وزارة الدفاع الروسية.

يذكر أن المدمرة الروسية "نائب الأدميرال كولاكوف" تعمل ضمن مجموعة تجوب خليج غينيا لضمان أمن الملاحة المدنية.
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