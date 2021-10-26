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"طالبان" ترحب بتصريحات خامنئي بشأن الوحدة بين السنة والشيعة

Lebanon 24
26-10-2021 | 13:00
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رحبت حركة "طالبان" بتصريحات المرشد الإيراني، علي خامنئي، الداعية إلى مزيد من الوحدة بين السنة والشيعة في أفغانستان.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث باسم "طالبان"، محمد نعيم: "ترحب الإمارة الإسلامية بتصريحات المرشد الأعلى لجمهورية إيران الإسلامية، آية الله خامنئي، الذي دعا إلى مزيد من الوحدة بين السنة والشيعة في أفغانستان".

وأضاف: "إن الشعب الأفغاني بجميع أطيافه قد اكتسب الاستقلال وسيحافظ عليه معا..نحن لن نسمح لأية مؤامرة تمس أو تهدد وحدة شعبنا وبلدنا".

واعتبر علي خامنئي في وقت سابق أنه "لتحقيق الوحدة، لا يجب الاكتفاء بالاجتماعات السنوية، بل يجب استمرار النقاش وتبيين الأمور وتشجيع الأمة والتخطيط لذلك".

وخلال لقاء بالمشاركين في مؤتمر الوحدة الإسلامية في طهران، قال خامنئي: "السلطات المحترمة التي تحكم أفغانستان حاليا من خلال حضورها في المساجد وحث الأخوة من أهل السنة للمشاركة في اجتماعات مشتركة مع الشيعة، بإمكانهم منع تكرار الأحداث الأخيرة في أفغانستان".
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