سيارة نتنياهو تتعرض لحادث سير في القدس (صور)

تعرضت سيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو لحادث سير في مدينة القدس.



وذكرت وسائل إعلام اسرائيلية أن السيارة أصيبت بأضرار بعد أن اصطدمت بسيارة عمومية.



ووفقاً لقناة "روسيا اليوم"، فإن نتنياهو لم يكن في السيارة لحظة الحادث.