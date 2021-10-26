عربي-دولي

غوتيريش يندد "بوباء الانقلابات" ويحث مجلس الأمن على التحرك

Lebanon 24
26-10-2021 | 16:30
A-
A+
Doc-P-879485-637708851401487816.jpg
Doc-P-879485-637708851401487816.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ندد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ"وباء الانقلابات" في العالم، ودعا مجلس الأمن للتحرك مع استعداد المجلس لبحث انقلاب الجيش على السلطة في السودان.

وتعليقاً على الأحداث في السودان، قال غوتيريش في تصريح للصحفيين: "الشعب السوداني أبدى بوضوح رغبته الشديدة في الإصلاح والديمقراطية"، داعيا جميع الأطراف في البلاد إلى ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس".


وأشار إلى أن "الانقسامات الجيوسياسية القوية والصعوبات التي يواجهها مجلس الأمن في اتخاذ تدابير قوية، والأثر الاقتصادي والاجتماعي لوباء كورونا تخلق بيئة يشعر فيها بعض القادة العسكريون بأنهم بمنأى تماما عن أي عقاب ويمكنهم فعل كل ما يريدونه لأنه لن يحدث لهم شيء".

وقال: "ندائي بوضوح موجه إلى الدول الكبرى، على وجه الخصوص، بأن تعمل معا من أجل وحدة مجلس الأمن حتى نضمن وجود رادع فعال لوباء الانقلابات... نرى أن الردع الفعال غائب الآن".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:30 | 2021-10-27
01:15 | 2021-10-27
01:00 | 2021-10-27
00:30 | 2021-10-27
00:00 | 2021-10-27
23:46 | 2021-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website