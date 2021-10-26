وسط الأوضاع المتدهورة.. الاتحاد الأوروبي يهدّد بتعليق مساعدته المالية للسودان

هدد الاتحاد الأوروبي بتعليق مساعدته المالية للسودان في حال لم يعد العسكريون السلطة إلى الحكومة المدنية فوراً.وفي تصريح باسم الدول الأعضاء في التكتل (27 دولة)، وصف مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل "تلك المحاولة لتقويض الانتقال نحو الديموقراطية في السودان" بأنها "غير مقبولة".وحذر بوريل قائلاً: "إذا لم يعد الوضع فوراً إلى ما كان عليه، ستكون هناك تداعيات خطيرة لالتزام الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك دعمه المالي" للسودان.وكانت الولايات المتحدة أعلنت تعليق مساعداتها للسودان، على خلفية اعتقال العسكريين مسؤولين مدنيين في الحكومة.وقالت الخارجية الأميركية إنها تأخذ بعين الاعتبار "المخاوف المشروعة" بشأن عملية الانتقال في السودان، وقررت تعليق تقديم المساعدات من المخصصات الطارئة بقيمة 700 مليون دولار.وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس أنه لم يتم تحويل أي مساعدات بعد من المبلغ المخصص للسودان، وبالتالي سيتم تعليق المبلغ كله.