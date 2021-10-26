عربي-دولي

التحالف يعلن تدمير مسيّرة مفخخة استهدفت مطار أبها الدولي

Lebanon 24
26-10-2021 | 19:23
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أعلنت قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، فجر الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
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