التحالف يعلن تدمير مسيّرة مفخخة استهدفت مطار أبها الدولي

أعلنت قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، فجر الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".