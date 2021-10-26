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وزير الإعلام اليمني: تصريحات قرداحي تعكس جهلا فاضحا بالشأن اليمني

Lebanon 24
26-10-2021 | 19:28
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أعلن وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك أنه وجّه سفير بلاده في بيروت بتسليم الخارجية اللبنانية رسالة استنكار على تصريحات صادرة عن وزير الإعلام اللبناني.
قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الثلاثاء، إن تصريحات لنظيره اللبناني جورج قرداحي "تعكس جهلا فاضحا بالشأن اليمني، وانحيازا أعمى لميليشيا الحوثي".
وأضاف الإرياني عبر تويتر أن تصريحات قرداحي تمثل "تجاهلا لدور نظام إيران وأجندته التوسعية باليمن والمنطقة، في إدارة الانقلاب وتفجير الحرب وتقويض جهود التهدئة ووقف إطلاق النار واحلال السلام".
وتابع: "نذكّر وزير الاعلام اللبناني أن ميليشيا الحوثي وبإيعاز وتخطيط إيراني هي من فجرت الحرب بانقلابها على الدولة والإجماع الوطني، المتمثل بمخرجات مؤتمر الحوار الذي شاركت فيه كل الأطراف السياسية والمكونات الوطنية بما فيها الحوثيين، وهي تواصل رفض كل المبادرات وافشال كل الحلول السلمية للأزمة".
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