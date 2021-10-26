"تحرش وتمييز".. مؤسس فيسبوك يواجه دعاوى قضائية!

مؤسس موقع فيسبوك، مارك زوكربيرغ، وزوجته تشان يواجهان دعاوى قضائية من قبل اثنين من موظفي منزلهما السابقين بسبب مزاعم بـ "التحرش والتمييز" داخل مكتب العائلة الذي يدير كل شؤونها تقريبا، بحسب ما أفاد تقرير مطول لموقع "بيزنس إنسايدر".

وفي الدعاوى يزعم، مدير المنزل السابق، ومساعدة مشرفة على العمليات الأمنية أنهما واجها "ممارسات عمل غير عادلة"، وأنه تم استهدافهما بإساءة عنصرية وكراهية للمثليين من قبل أحد مساعدي زوكربيرغ الرئيسيين.

كما يزعم الموظفان السابقان في منزل زوكربيرغ، أنه تم الانتقام منهما بعد محاولتهما لفت الانتباه إلى الممارسات ضدهم، فيما قال المتحدث باسم زوكربيرغ إن تحقيقا داخليا لم يعثر على دليل على ارتكاب مخالفات.

ويقول الموقع، إنه "تم رفع الدعاوى القضائية في مقاطعة سان فرانسيسكو في 20 سبتمبر 2021، ولم يتم الإبلاغ عنها مسبقا". تم الكشف عن العديد من المزاعم لأول مرة في التحقيقات التي أجرتها "بيزنس إنسايدر" في عامي 2019 و 2020.

ويوظف زوكربيرغ وتشان عشرات الأشخاص وشبكة من الشركات ذات المسؤولية المحدودة لإدارة شؤونهم المنزلية، التي قد تتراوح بين الحماية الأمنية وصولا إلى العقارات وأسلوب حياتهم اليومي.

بحسب الموقع، فإنه تمت تسمية بعض هذه الشركات ذات المسؤولية المحدودة كمدعى عليهم في الشكاوى، بالإضافة إلى العديد من كبار الموظفين في مبادرة تشان زوكربيرغ، وشركة أيكونيك كابيتال، وهي شركة لإدارة الثروات. وأكد الموقع أنه لم يعمل أي من الأفراد المعنيين في الدعاوى بشكل مباشر مع فيسبوك.

ورفضت شركة أيكونيك كابيتال التعليق، في حين لم ترد مبادرة تشان على محاولات الموقع للتواصل.

ويبرز اسم رئيس الأمن السابق، ليام بوث، الذي غادر مكتب العائلة في تموز 2019، في الاتهامات التي شملتها وثائق المحكمة.

وتزعم مساعدة العمليات الأمنية من 2018 إلى 2019، ميا كينغ، ومدير العمليات المنزلية من 2017 إلى 2019، الذي أشير إليه بالاسم المستعار "جون دو"، أن بوث ارتكب مضايقات منتظمة بحقهما، بما في ذلك التعليقات العنصرية والمعادية للمثليين.

وكينغ امرأة سوداء وعضو في مجتمع مناصر للمثليين، أما "دو" فهو رجل مثلي الجنس من ذوي الاحتياجات الخاصة.