العراق.. مقتل 11 مدنيا بهجوم إرهابي في ديالى

قُتل 11 شخصاً، على الأقل، الثلاثاء، في هجوم على قرية بمحافظة ديالى، شرقي العراق، بحسب ما أعلنت قيادة شرطة المحافظة.وذكرت القيادة في بيان مقتضب، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "هجوما إرهابيا على قرية الرشاد في ناحية المقدادية بمحافظة ديالى، أسفر عن استشهاد 11 مدنيا وجرح 6 آخرين".ونسب الهجوم الذي استهدف قرية الرشاد إلى تنظيم داعش، وفق ما أفاد مصدران أمنيان لوكالة "فرانس برس".وأوضح مصدر أمني أنه من بين أبناء القرية العديد من المنتسبين إلى القوات الأمنية.وكان تقرير أممي حذر، في يوليو الماضي، من مخاوف استمرار عمليات تنظيم داعش الإرهابي في العراق، بالتزامن مع استعداد القوات الأميركية القتالية للانسحاب من البلاد.