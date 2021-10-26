عربي-دولي

العراق.. مقتل 11 مدنيا بهجوم إرهابي في ديالى

Lebanon 24
26-10-2021 | 23:46
A-
A+
Doc-P-879558-637709140873370873.jpg
Doc-P-879558-637709140873370873.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قُتل 11 شخصاً، على الأقل، الثلاثاء، في هجوم على قرية بمحافظة ديالى، شرقي العراق، بحسب ما أعلنت قيادة شرطة المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان مقتضب، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "هجوما إرهابيا على قرية الرشاد في ناحية المقدادية بمحافظة ديالى، أسفر عن استشهاد 11 مدنيا وجرح 6 آخرين".

ونسب الهجوم الذي استهدف قرية الرشاد إلى تنظيم داعش، وفق ما أفاد مصدران أمنيان لوكالة "فرانس برس".

وأوضح مصدر أمني أنه من بين أبناء القرية العديد من المنتسبين إلى القوات الأمنية.

وكان تقرير أممي حذر، في يوليو الماضي، من مخاوف استمرار عمليات تنظيم داعش الإرهابي في العراق، بالتزامن مع استعداد القوات الأميركية القتالية للانسحاب من البلاد. 
 
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:51 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2021-10-27
16:00 | 2021-10-27
15:30 | 2021-10-27
15:15 | 2021-10-27
15:03 | 2021-10-27
15:00 | 2021-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website