عربي-دولي

رغم "قرارات العفو".. "34" صحفيا يقبعون في سجون ميانمار

Lebanon 24
27-10-2021 | 01:30
A-
A+
Doc-P-879566-637709155175929371.jpg
Doc-P-879566-637709155175929371.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد موقع راديو "آسيا الحرة"، عن مصادر بأن 34 صحفيا في ميانمار (بورما) لا يزالون رهن الاحتجاز لنشرهم تقارير عن الانقلاب العسكري رغم قرارات العفو عن السجناء. 

ومن بين الصحفيين الـ 34 الذين ما زالوا محتجزين 10 نساء ومواطن أميركي يدعى، داني فينستر، من مجلة "فرونتير" الإخبارية في ميانمار، والذي حُرم من الزيارات العائلية، بحسب الموقع. 

وأشار الموقع إلى أن الصحفي الأميركي يقبع في سجن إنسين في يانغون، في حالة صحية سيئة. 

وكانت الكثير من المنظمات، تأمل في إطلاق سراح هؤلاء الصحفيين ضمن قرارات العفو. 

تشهد ميانمار اضطرابات منذ أن أطاح الجنرالات بالزعيمة المدنية، أونغ سان سو تشي، في انقلاب الأول من فبراير، ما أدى إلى تظاهرات على مستوى البلاد قتل خلالها أكثر من 1100 شخص على أيدي قوات الأمن.

وتم اتهام العديد ممن تم رفض إطلاق سراحهم بالتشهير بجيش ميانمار بموجب قانون العقوبات، بينما تم اشتُبهت علاقة آخرين بمجموعات معارضة شكلت ميليشيات لمقاومة الحكم العسكري، ووجهت بحقهم اتهامات بموجب قوانين مكافحة الإرهاب. 

وأصدر المجلس العسكري الحاكم في ميانمار عفوا مرتين عن المعتقلين المحتجزين بسبب احتجاجهم على الانقلاب العسكري، الأولى في 30 حزيران، شمل 14 صحفيا وعفوا ثانيا شهد إطلاق سراح 17 صحفيا في 18 و19 تشرين الاول الجاري. 

ومنذ أن أصبحت وسائل الإعلام الخاصة مستقلة إلى حد ما في عام 2000، كان عدد الاعتقالات التي تمت منذ انقلاب الأول من شباط 2021 هو الأعلى. 

وقمعت قوات الأمن بعنف الاحتجاجات الواسعة ضد الحكم العسكري، مما أسفر عن مقتل 1213 شخصاً واعتقال 7025 منذ الانقلاب، وفقا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين، ومقرها بانكوك.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:51 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2021-10-27
16:00 | 2021-10-27
15:30 | 2021-10-27
15:15 | 2021-10-27
15:03 | 2021-10-27
15:00 | 2021-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website