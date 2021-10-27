بلينكن ونظيره السعودي يدينان استيلاء الجيش على السلطة في السودان

اكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ونظيره السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، في اتصال هاتفي جمعهما، إدانتهما لاستيلاء الجيش على السلطة في السودان، وتأثيره على استقرار البلاد والمنطقة. بحسب بيان الخارجية الأميركية.وجدد بلينكن دعم الولايات المتحدة لتطلعات الشعب السوداني إلى الديمقراطية، مشددا على الحاجة إلى العودة الفورية للحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان.والاثنين الماضي، تولى قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان السلطة بعد إعلانه، حل كافة المؤسسات وتوقيف وزراء ومسؤولين مدنيين.وناقش الوزيران أهمية التزام جميع الأطراف بالإطار المنصوص عليه في الإعلان الدستوري واتفاقية جوبا للسلام، معتبرين أن عدم القيام بذلك يعرض الدعم الدولي للسودان للخطر.