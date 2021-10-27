صندوق النقد "يراقب" التطورات بالسودان بعد إعلان الطوارئ

أعلن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، أنه يتابع الأحداث في السودان بعد إعلان حالة الطوارئ، وهو ما دفع بعض المانحين الرئيسيين إلى تعليق مساعداتهم المالية.وقالت متحدثة باسم الصندوق لوكالة فرانس برس: "من السابق لأوانه التعليق على تداعيات الأحداث الأخيرة في السودان، لكننا نراقب التطورات بعناية".ويأتي إعلان الطوارئ بعد نحو عامين على اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين عقب الإطاحة في أبريل 2019 بنظام عمر البشير الذي حكم السودان ما يزيد عن 30 عاما.