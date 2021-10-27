"محامي المغرب" يتحدث عن إجراءات القضاء الفرنسي بشأن "دعاوى بيغاسوس"

وفي تموز الماضي، نفت الحكومة المغربية تقارير تفيد بأن قواتها الأمنية ربما استخدمت برنامج بيغاسوس للتنصت على الهواتف الخلوية الخاصة بالرئيس الفرنسي وشخصيات عامة فرنسية أخرى.
وقرر المغرب، المتهم باستخدام البرنامج رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس، ضد منظمتي "فوربيدن ستوريز" والعفو الدولية بتهمة التشهير، بحسب ما أعلن المحامي المعين من المملكة لمتابعة القضية في بيان أرسله لفرانس برس.
وأفاد البيان بأن "المملكة المغربية وسفيرها في فرنسا شكيب بنموسى كلفا أوليفييه باراتيلي لرفع الدعوتين المباشرتين بالتشهير" ضد المنظمتين على خلفية اتهامهما الرباط بالتجسس.