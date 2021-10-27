"ذا غارديان": هل زرعت بذور انقلاب السودان بعد سقوط عمر البشير؟

في العام 2019، وفي أعقاب سقوط الزعيم السوداني عمر البشير الذي استولى بنفسه على السلطة في انقلاب مدعوم من الجيش في العام 1989، كانت احتمالية حدوث انشقاقات في التسوية السياسية الناشئة في البلاد واضحة بالفعل.وبحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، "في الوقت الذي أرسل فيه ممثلو حركات التمرد في البلاد وفودًا إلى الاحتجاجات العامة الضخمة والمترامية الأطراف في الخرطوم ، كان الجيش، الذي رفع دعمه عن البشير، يسهر بأفراده على نقاط التفتيش.وجاءت نتيجة ثمانية أشهر من احتجاجات الشوارع المتصاعدة، التي أثارتها الزيادات في تكاليف المعيشة، بما في ذلك إنهاء الدعم عن القمح، بحل ثورة السودان في تسوية فوضوية. واتفق العسكريون والمدنيون في نهاية المطاف على أن الانتقال الديمقراطي ستشرف عليه هيئة انتقالية وهو مجلس سيادي يضم جنرالات وسياسيين مدنيين".وتابعت الصحيفة، "في الواقع تم تجاهل العديد من المنافسات الأكثر إلحاحًا على السلطة في السودان، بين الأحزاب السياسية، وبين الجيش والميليشيات والجماعات المتمردة المحلية، وبين أولئك الذين فضلوا تعزيز رؤية أكثر إسلامية للدولة. ما كان سيحدث في الفترة الفاصلة هو منافسة طويلة الأمد بين مختلف الجهات السودانية التي بلغت ذروتها في الأسابيع والأشهر الأخيرة، بما في ذلك محاولة انقلاب سابقة قبل شهر واحد فقط. الى جانب القوات المسلحة السودانية، الممثلة بالجنرال البارز عبد الفتاح البرهان، الذي تحرك الآن لاعتقال شخصيات مدنية في مجلس الوزراء بما في ذلك رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، كان هناك استياء متزايد من الضعف الملحوظ للجيش في عملية الانتقال".وتابعت الصحيفة، "بالنسبة للقادة السياسيين المدنيين، فإن محاولة الانقلاب الفاشلة السابقة في أيلول، والتي ألقي باللوم فيها على أفراد الجيش والموالين السابقين للبشير، أكدت على حجم الخطر من ضعف الجيش حيث قال حمدوك إن الحادث أكد "الحاجة إلى إصلاح الجهازين الأمني والعسكري". ومنذ محاولة الانقلاب تلك، دخلت الفصائل المؤيدة للديمقراطية والموالية للجيش في خلافات مع الجماعات الموالية للجيش وحلفائها الذين أطلقوا اعتصامًا الأسبوع الماضي للمطالبة بالعودة إلى الحكم العسكري. ومما يزيد الأمر تعقيدًا كيفية استخدام الأحزاب المختلفة للتوترات السياسية للحفاظ على قواعد سلطتها أو توسيعها. وقاوم قائد الميليشيا المخضرم الجنرال محمد حمدان دقلو، أو "حميدتي"، مقترحات دمج قوات الدعم السريع شبه العسكرية سيئة السمعة، التي اتهمتها جماعات حقوقية بارتكاب فظائع في دارفور، بالجيش في وقت سابق من هذا العام. من جانبه، قال حمدوك في وقت سابق من هذا العام إن الانقسامات التي لم يتم حلها بين الفصائل السياسية على رأس المرحلة الانتقالية في السودان قد تؤدي إلى فوضى وحرب أهلية".أضافت الصحيفة، " ومن بين أولئك الذين حذروا من احتمال اتساع نطاق العنف في ظل الأزمة المتصاعدة، ثيودور ميرفي، مدير برنامج إفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، الذي أشار إلى أن الجيش تصرف خوفًا من إضعافه وأن تحركه كان مدعومًا من الدول الخارجية. وتابع قائلاً: "إن تقارير موثوقة تشير إلى أن مصر والإمارات تدعمان التوجه العام للقوات المسلحة السودانية". بدأت المظاهرات ومن المتوقع حدوث اشتباكات بين مؤيدي العنصر المدني وبعض المتظاهرين، يحركها مزيج من الدعم للقوات المسلحة السودانية وبعض الحركات المسلحة".وأضاف ميرفي: "من الواضح للغاية أن حركة الاحتجاج الموالية للمدنيين لا تزال كبيرة في العدد وأنها مقتنعة بأنه على الرغم من تأكيدات القوات المسلحة السودانية، فإن ما يحدث هو انقلاب فعلي".وفي ترديد الرأي القائل بأن الجيش ربما أساء تقدير الرأي العام السوداني، قالت سانيا سوري، محللة الشؤون الإفريقية في وحدة المعلومات الاقتصادية في الإيكونوميست: "في حين أن التطورات الأخيرة تسلط الضوء على انتكاسة كبيرة للبلاد وهشاشة السلام ، هناك القليل الذي يمكن للجيش أن يأمل في كسبه من خلال التراجع عن اتفاق تقاسم السلطة".وأضافت: "الدعم الدولي والمساعدات المالية أمران حاسمان للمساعدة في الحفاظ على الانتعاش الاقتصادي في السودان خاصة في أعقاب الوباء".وتابعت قائلة: " سوف يسارع الشركاء الدوليون إلى سحب الدعم في حالة تولي الجيش زمام الأمور. نتوقع المزيد من الاضطرابات في الأسابيع المقبلة مع خروج مؤيدي الديمقراطية / المؤيدين للحكم المدني إلى الشوارع والمحاولات العسكرية لسحق التمرد ".