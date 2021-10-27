عربي-دولي

طائرة متجهة من القاهرة إلى موسكو تطلق إنذارا عاجلا وتعود إلى المطار بعد إقلاعها

Lebanon 24
27-10-2021 | 06:10
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قالت مصادر إن طائرة ركاب متجهة من القاهرة إلى موسكو أطلقت إنذارا عاجلا بعد اقلاعها وستعود الى مطار المغادرة.
ووفقا للمصادر تم إطلاق الإنذار بعد حوالي نصف ساعة من الإقلاع فوق البحر الأبيض المتوسط، حيث تهبط الطائرة "إيرباصA220" تهبط في المطار.
المصدر: روسيا اليوم
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