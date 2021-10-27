السيسي: الصراعات في المنطقة هي المحرك الرئيسي للهجرة غير الشرعية

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن الصراعات بالمنطقة هي المحرك الرئيسي للهجرة غير الشرعية.وأضاف السيسى خلال كلمة مذاعة فى مؤتمر اليوم مع نظيرة الروماني: "أننا نعمل على تسوية الأزمات والنزاعات القائمة في المنطقة".وتابع: "اتفقنا على استمرار التعاون والتنسيق مع رومانيا، لمكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة، والعمل مع دول المنطقة لإيجاد حلول لتلك الأزمة".وأكد على أهمية التعاون والتنسيق بشأن جميع الأطر في المحافل الدولية، كما بحث اللقاء الملف الليبي وأكدنا دعمنا للحل السياسي وفق الاتفاقيات الأممية وبما يضمن وحدة الأراضي الليبية.