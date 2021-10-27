لافروف: يتم التلاعب بالجماعات الإرهابية في أفغانستان من الخارج

أعلن وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أنه يجري التلاعب بالجماعات الإرهابية الدولية الموجودة في أفغانستان من الخارج.



وقال لافروف، خلال مؤتمر دول الجوار الأفغاني المنعقد في طهران: "من الواضح أنه بدون معركة حاسمة ضد إنتاج وتهريب المخدرات، وضد الجماعات الإرهابية الدولية في أفغانستان، والتي يتم التلاعب بها من الخارج، فمن غير المرجح أن تكون هناك إمكانية بناء سياسة خارجية طبيعية، خاصة مع دول الجوار، التي تستهدفها هذه القوى المدمرة في المقام الأول".





وشدد لافروف أيضاً، على أن الأجندة الآن هي لوقف تدفقات الهجرة من أفغانستان والسيطرة عليها، حيث: "تحت ستار اللاجئين، يمكن للعناصر الإرهابية والإجرامية، وهي تحاول بالفعل، التسلل إلى البلدان المجاورة".



وختم قائلا: "لا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا من خلال إنشاء ظروف معيشية طبيعية في أفغانستان نفسها. في المستقبل، سيصبح هذا شرطاً مسبقاً وهاماً للعودة التدريجية للأفغان إلى وطنهم". وأضاف، "تخطط روسيا في هذا الصدد، لاستخدام جميع الآليات الدولية والإقليمية المتاحة لها - موارد الأمم المتحدة، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وغيرها من الهياكل المتعددة الأطراف".وشدد لافروف أيضاً، على أن الأجندة الآن هي لوقف تدفقات الهجرة من أفغانستان والسيطرة عليها، حيث: "تحت ستار اللاجئين، يمكن للعناصر الإرهابية والإجرامية، وهي تحاول بالفعل، التسلل إلى البلدان المجاورة".وختم قائلا: "لا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا من خلال إنشاء ظروف معيشية طبيعية في أفغانستان نفسها. في المستقبل، سيصبح هذا شرطاً مسبقاً وهاماً للعودة التدريجية للأفغان إلى وطنهم".