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الاتحاد الإفريقي يعلق مشاركة السودان في كافة الأنشطة الخاصة به

Lebanon 24
27-10-2021 | 08:30
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قرر الاتحاد الإفريقي تعليق مشاركة السودان في كافة الأنشطة الخاصة به، في ظل إطاحة العسكريين بالحكومة المدنية في هذا البلد مطلع الأسبوع الجاري.

وأكد مجلس شؤون السياسية والسلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، أن هذا القرار سيظل ساري المفعول ما لم يتم استئناف السلطة الانتقالية من قبل المدنيين في السودان.

ورحب المجلس في الوقت نفسه بسماح العسكريين السودانيين لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك بالعودة إلى منزله، داعيا إلى الإفراج فورا عن باقي الوزراء والمسؤولين المدنيين المحتجزين.
المصدر: روسيا اليوم
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