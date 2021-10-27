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لجنة أطباء السودان المركزية: الثورة مستمرة

Lebanon 24
27-10-2021 | 14:30
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أكدت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الأربعاء، أن الثورة لا تزال مستمرة حتى الوصول إلى حرية الشعب السوداني وسلامته.
وقالت اللجنة في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر": "الثورة مستمرة طويلاً لأن الرؤية عندنا واضحة وهدفنا واضح يعلمه الأطفال قبل الشيوخ".
وأضافت لجنة أطباء السودان المركزية: أن أي تلاعب بهدف الثورة يظل مكشوفا ... وسائلنا السلمية الناجعة معلومة ومجربة.
وأكدت اللجنة أنها سوف تلتزم بهذه الوسائل حتى الوصول التام إلى حرية الشعب السوداني وسلامته وعدالته الثورية.
وتأتي تصريحات اللجنة في الوقت الذي يشهد فيه السودان تظاهرات احتجاجا على إعلان القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، يوم الاثنين، حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلس السيادة والحكومة برئاسة عبد الله حمدوك الذي اعتُقل مع عدد من الوزراء والسياسيين، وهو ما وصفه مدنيون في السلطة ومحتجون بـ"الانقلاب العسكري"، فيما اعتبره البرهان "تصحيحا للمسار الانتقالي".
المصدر: سبوتنيك
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