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ميركل أبلغت قادة الاتحاد الأوروبي بأن روسيا ستزيد إمدادات الغاز

Lebanon 24
27-10-2021 | 15:00
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كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلا عن مصادر، أن أنغيلا ميركل أكدت لقادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي أن روسيا سترفع احتياطيات الغاز في منشآت التخزين الألمانية.
وقالت الصحيفة إن "ميركل أبلغت قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي أن روسيا ملتزمة بزيادة كمية الغاز الطبيعي المخزنة في ألمانيا".
إلا أن الصحيفة أفادت في الوقت نفسه، بأنه لا توجد معلومات الآن عن حدوث زيادة في مخزونات الوقود الأزرق في ألمانيا.
وسلم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يوم أمس الثلاثاء إلى ميركل إخطارا بانتهاء فترة عملها كمستشارة  التي كانت تشغلها منذ عام 2005، ووكلت إلى ميركل مهمة ترؤس الحكومة الحالية لتسيير الأعمال إلى حين تسمية مستشار جديد يشكل حكومة في ألمانيا.
ويواجه الاتحاد الأوروبي زيادة كبيرة في أسعار الغاز، ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الكهرباء بشكل كبير، الأمر الذي يضغط على الاقتصاد والمستهلكين.
من جهتها قالت المفوضية الأوروبية إن "أسعار الوقود الأزرق دورية التي تحددها السوق العالمية، وأحد أسباب القفزة الحالية هو انتعاش الاقتصاد العالمي".
كما أشارت المفوضية الأوروبية إلى أن "شركة "غازبروم"، المورد الرئيسي للغاز إلى الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أنها تفي بعقود طويلة الأجل لم تستجب لارتفاع الطلب كما فعلت في السنوات السابقة".
وتأتي تصريحات المفوضية الأوروبية على الرغم من أن شركة "غازبروم" زادت صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا، ففي أكتوبر الجاري أفادت الشركة الروسية بأن صادرات الغاز إلى الدول من خارج رابطة الدول المستقلة زادت بنسبة 15.3% في الفترة من يناير إلى سبتمبر من هذا العام، لتصل إلى 145.8 مليار متر مكعب من الغاز.
المصدر: روسيا اليوم
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