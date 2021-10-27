22
o
بيروت
23
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
15
o
زحلة
13
o
بعلبك
16
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
ميركل أبلغت قادة الاتحاد الأوروبي بأن روسيا ستزيد إمدادات الغاز
Lebanon 24
27-10-2021
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلا عن مصادر، أن أنغيلا ميركل أكدت لقادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي أن روسيا سترفع احتياطيات الغاز في منشآت التخزين الألمانية.
وقالت الصحيفة إن "ميركل أبلغت قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي أن روسيا ملتزمة بزيادة كمية الغاز الطبيعي المخزنة في ألمانيا".
إلا أن الصحيفة أفادت في الوقت نفسه، بأنه لا توجد معلومات الآن عن حدوث زيادة في مخزونات الوقود الأزرق في ألمانيا.
وسلم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يوم أمس الثلاثاء إلى ميركل إخطارا بانتهاء فترة عملها كمستشارة التي كانت تشغلها منذ عام 2005، ووكلت إلى ميركل مهمة ترؤس الحكومة الحالية لتسيير الأعمال إلى حين تسمية مستشار جديد يشكل حكومة في ألمانيا.
ويواجه الاتحاد الأوروبي زيادة كبيرة في أسعار الغاز، ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الكهرباء بشكل كبير، الأمر الذي يضغط على الاقتصاد والمستهلكين.
من جهتها قالت المفوضية الأوروبية إن "أسعار الوقود الأزرق دورية التي تحددها السوق العالمية، وأحد أسباب القفزة الحالية هو انتعاش الاقتصاد العالمي".
كما أشارت المفوضية الأوروبية إلى أن "شركة "غازبروم"، المورد الرئيسي للغاز إلى الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أنها تفي بعقود طويلة الأجل لم تستجب لارتفاع الطلب كما فعلت في السنوات السابقة".
وتأتي تصريحات المفوضية الأوروبية على الرغم من أن شركة "غازبروم" زادت صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا، ففي أكتوبر الجاري أفادت الشركة الروسية بأن صادرات الغاز إلى الدول من خارج رابطة الدول المستقلة زادت بنسبة 15.3% في الفترة من يناير إلى سبتمبر من هذا العام، لتصل إلى 145.8 مليار متر مكعب من الغاز.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
هذه الأبراج محظوظة بكسب المال.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج محظوظة بكسب المال.. هل أنت من بينها؟
00:00 | 2021-10-27
27/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبار سارة للبنانيين بعد الاجتماع الاول للجنة المؤشر للنظر في معالجة الرواتب.. هذا ما كشفه وزير العمل
Lebanon 24
أخبار سارة للبنانيين بعد الاجتماع الاول للجنة المؤشر للنظر في معالجة الرواتب.. هذا ما كشفه وزير العمل
07:16 | 2021-10-27
27/10/2021 07:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلفيات كلام الحريري عن جعجع بشأن أحداث الطيونة.. هل عاد "التقارب"؟
Lebanon 24
خلفيات كلام الحريري عن جعجع بشأن أحداث الطيونة.. هل عاد "التقارب"؟
06:00 | 2021-10-27
27/10/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هام جداً.. هكذا تتعرفون على الدولار المزور بدون استخدام أجهزة الكشف
Lebanon 24
هام جداً.. هكذا تتعرفون على الدولار المزور بدون استخدام أجهزة الكشف
03:00 | 2021-10-27
27/10/2021 03:00:10
Lebanon 24
Lebanon 24
امطار ورعد.. اعتبارا" من هذا اليوم!
Lebanon 24
امطار ورعد.. اعتبارا" من هذا اليوم!
03:51 | 2021-10-27
27/10/2021 03:51:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:30 | 2021-10-27
"آر بي جي" الروسي سلاح دفع الجنرالات حول العالم إلى الجنون
16:00 | 2021-10-27
مصر والسعودية نموذجان.. كيف تنظر دول عربية لاستيلاء الجيش على الحكم بالسودان؟
15:30 | 2021-10-27
السيسي يصدر قرارا بشأن رئيس الأركان السابق بعد تعيين خليفة له
15:15 | 2021-10-27
الكشف عن صفقة سرية بين أميركا و"طالبان"
15:03 | 2021-10-27
واشنطن تحضّ طهران على إبداء حسن النيّة
14:30 | 2021-10-27
لجنة أطباء السودان المركزية: الثورة مستمرة
فيديو
أحدث سيارة عائلية متطورة من "هيونداي"... تعرفوا على ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
أحدث سيارة عائلية متطورة من "هيونداي"... تعرفوا على ميزاتها (فيديو)
16:00 | 2021-10-27
28/10/2021 00:50:56
Lebanon 24
Lebanon 24
من جديد هند القحطاني تُثير الجدل بجرأة إطلالتها.. ارتدت "توب" من الصوف بقصة مكشوفة (فيديو)
Lebanon 24
من جديد هند القحطاني تُثير الجدل بجرأة إطلالتها.. ارتدت "توب" من الصوف بقصة مكشوفة (فيديو)
11:00 | 2021-10-24
28/10/2021 00:50:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني عن مايا دياب: "بخيلة وشايفة حالا"! (فيديو)
Lebanon 24
ممثل لبناني عن مايا دياب: "بخيلة وشايفة حالا"! (فيديو)
05:00 | 2021-10-24
28/10/2021 00:50:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact