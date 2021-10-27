عربي-دولي

السيسي يصدر قرارا بشأن رئيس الأركان السابق بعد تعيين خليفة له

Lebanon 24
27-10-2021 | 15:30
A-
A+
Doc-P-879829-637709591733083165.jpg
Doc-P-879829-637709591733083165.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بتعيين الفريق محمد فريد حجازي، مستشارا لرئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة.
وجاء تعيين رئيس الأركان السابق مستشارا للرئيس المصري بعد تعيين رئيس أركان حرب الجيش المصري أسامة عسكر خليفة له.
وشغل الفريق عسكر منصب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، وقائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب وتنمية سيناء.
وتخرج عسكر في الكلية الحربية، وحصل على جميع الفرق الحتمية بسلاح المشاة، وتولى منصب رئيس أركان الجيش الثالث الميدانى، وقائد الجيش الثالث الميداني.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:51 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2021-10-27
16:00 | 2021-10-27
15:15 | 2021-10-27
15:03 | 2021-10-27
15:00 | 2021-10-27
14:30 | 2021-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website