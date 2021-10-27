عربي-دولي

بعد الكويت والسعودية... البحرين والإمارات تستدعيان سفيري لبنان احتجاجا على تصريحات وزير الإعلام

Lebanon 24
27-10-2021 | 12:21
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استدعت وزارة الخارجية البحرينية يوم الأربعاء سفير لبنان لدى المنامة لتسليمه رسالة احتجاج بشأن تصريحات لوزير الإعلام جورج قرداحي.

وقالت الوزارة إنها استدعت سفير الجمهورية اللبنانية لدى مملكة البحرين وسلمته مذكرة احتجاج عبرت فيها عن استنكار المملكة الشديد للتصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني تجاه السعودية والإمارات، وما ساقه تجاه مجريات الحرب في اليمن من إدعاءات باطلة تنفيها الحقائق الموثقة والبراهين المثبتة دوليا.

وأكدت الوزارة في مذكرتها أن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي بحق اليمن وشعبها، واعتداءاتها المستمرة على السعودية، منذ انقلابها غير الشرعي على الحكومة، تدحض هذه التصريحات غير المسؤولة التي خالفت الأعراف الدبلوماسية، ومثلت إساءة مقصودة لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن، وتجاهلت المبادئ والقيم التي تحكم العلاقات الأخوية بين الدول العربية.
 
واستنكرت الإمارات بشدة التصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، حول التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.

وأعربت الخارجية الإماراتية عن استنكارها واستهجانها الشديدين إزاء هذه التصريحات المشينة والمتحيزة، التي أدلى بها جورج قرداحي وزير الإعلام بالجمهورية اللبنانية والتي أساءت إلى دول تحالف دعم الشرعية في اليمن. 
المصدر: روسيا اليوم
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