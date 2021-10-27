عربي-دولي

طائرة مصرية متجهة إلى موسكو تعود للقاهرة بسبب "رسالة تهديد"

Lebanon 24
27-10-2021 | 13:15
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قال مسؤول في شركة مصر للطيران، الأربعاء، إن طائرة مصرية كانت متجهة إلى موسكو، عبر رحلة رقم MS729 من طراز A220-300، عادت إلى القاهرة، بعد العثور على "رسالة تهديد مكتوبة من مجهول، على أحد مقاعد الطائرة"، بحسب مراسل "الحرة" في مصر.

وبحسب بيان منسوب لشرطة الطيران تداولته وسائل إعلام مصرية، منها "بوابة الأهرام"، فإن "الرحلة التي كان مقررا وصولها إلى العاصمة الروسية، عادت بعد إقلاعها بنحو 22 دقيقة، وجميع ركابها بخير".
 
وفي آب الماضي استأنفت روسيا رحلاتها الجوية المباشرة لمنتجعات مصر على البحر الأحمر، بعد توقف دام ست سنوات، نتيجة تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء في تشرين الأول 2015 ومقتل 224 شخصا.
المصدر: الحرة
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