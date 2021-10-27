طائرة مصرية متجهة إلى موسكو تعود للقاهرة بسبب "رسالة تهديد"

قال مسؤول في شركة مصر للطيران، الأربعاء، إن طائرة مصرية كانت متجهة إلى موسكو، عبر رحلة رقم MS729 من طراز A220-300، عادت إلى القاهرة، بعد العثور على "رسالة تهديد مكتوبة من مجهول، على أحد مقاعد الطائرة"، بحسب مراسل "الحرة" في مصر.وبحسب بيان منسوب لشرطة الطيران تداولته وسائل إعلام مصرية، منها "بوابة الأهرام"، فإن "الرحلة التي كان مقررا وصولها إلى العاصمة الروسية، عادت بعد إقلاعها بنحو 22 دقيقة، وجميع ركابها بخير".