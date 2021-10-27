عربي-دولي

الكشف عن صفقة سرية بين أميركا و"طالبان"

Lebanon 24
27-10-2021 | 15:15
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أعلن وزير الدفاع البريطاني عن تفاصيل حول وصول حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) إلى السلطة في أفغانستان.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، كشف في كلمة له أمام أعضاء في البرلمان البريطاني أن حركة "طالبان" وصلت إلى السلطة نتيجة "صفقة" أبرمتها الولايات المتحدة الأمريكية معها في عام 2020.

وأطلقت الولايات المتحدة يد حركة "طالبان" حين وقعت معها "اتفاقية سلام" تغادر بموجبها القوات الأمريكية أفغانستان. وتم إبرام ما وصفه الوزير البريطاني بالصفقة في ختام المباحثات التي أجرتها الولايات المتحدة مع حركة "طالبان" دون مشاركة الحكومة الأفغانية.

وقال والاس في رد له على أسئلة وجهها له أعضاء في البرلمان البريطاني إن حركة "طالبان" وصلت إلى السلطة في أفغانستان نتيجة الصفقة التي تم إبرامها في عام 2020.

ومع إبرام الصفقة أزيل ما كان يعيق حركة "طالبان" التي تمكنت من أخذ زمام السلطة بعدما غادرت القوات الأميركية أفغانستان.

ويرى والاس مبررا لما فعله الأمريكيون، حيث حلت بهم خيبة الأمل في السلطات الأفغانية وقتذاك.
المصدر: سبوتنيك
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